Ingolstadt (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Bayern sind die beiden Insassen lebensgefährlich verletzt worden. Das mit einem 56-jährigen Fluglehrer und seinem 66-jährigen Schüler besetzte Flugzeug stürzte am Samstag kurz nach dem Start auf dem Flugplatz in Eichstätt aus etwa 50 Metern Höhe ab und schlug auf dem Boden auf, wie die Polizei Ingolstadt am Sonntag mitteilte.

