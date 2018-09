Berlin (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen 36-Jährigen aus dem Berliner Clanmilieu hat die Generalstaatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Der am Sonntagabend erschossene Mann starb durch inneres Verbluten, wie die Ermittler am Montag erklärten. Er sei von acht Schüssen getroffen worden, diese hätten vier innere Organe verletzt. Die Zeugenvernehmungen zu der Tat dauerten an. Unter anderem werde Bildmaterial vom Geschehen ausgewertet.

