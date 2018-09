Berlin (AFP) Der nach einem erfolgreichen Befangenheitsantrag geplatzte zweite Prozess gegen die wegen Mordes angeklagten Berliner Autoraser soll im November neu starten. Die neue Hauptverhandlung soll am 19. November beginnen, wie die Berliner Justiz am Montag mitteilte. Die beiden Angeklagten bleiben demnach weiter in Untersuchungshaft. Der dringende Tatverdacht bestehe fort, zudem bestehe Fluchtgefahr, hieß es zur Begründung.

