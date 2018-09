Berlin (AFP) Die Bundesregierung prüft einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge weitergehende Militäroptionen in Syrien bis hin zum Kampfeinsatz. In einer "Experten-Runde" und weiteren Gesprächen im Verteidigungsministerium sei dies kürzlich diskutiert worden, berichtete das Blatt am Montag. Voraussetzung für eine deutsche Beteiligung an Militäreinsätzen gegen Syriens Machthaber Baschar al-Assad wäre demnach, dass syrische Regierungstruppen erneut Giftgas gegen die einheimische Bevölkerung einsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.