Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus hat am Montag vor der Unionsfraktion seine geplante Kandidatur für den Fraktionsvorsitz begründet. Das wurde am Abend aus Fraktionskreisen in Berlin bekannt. Brinkhaus hatte bereits zuvor angekündigt, dass er bei der Neuwahl der Fraktionsspitze am 25. September gegen Amtsinhaber Volker Kauder antreten will.

