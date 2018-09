Hamburg (AFP) Der Fernsehmoderator Dieter Bohlen hat sich schockiert über das Verschwinden seines einstigen künstlerischen Zöglings Daniel Küblböck gezeigt. "Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ich bin total geschockt", sagte der Moderator der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" am Montag in einer von ihm im Internet verbreiteten Videobotschaft. In der ersten Staffel der Show war Küblböck vor gut 15 Jahren bundesweit bekannt geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.