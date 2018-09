Karlsruhe (AFP) Ein neunjähriger Junge aus der Schweiz ist auf einem Parkplatz in Illingen bei Karlsruhe von seinen Eltern vergessen worden. Der Junge war am Samstag zusammen mit den Eltern, Geschwistern, Cousinen und weiteren Verwandten auf einem Waldspielplatz, wie die Polizei in Karlsruhe am Montag mitteilte. Nach einiger Zeit sei ihm aufgefallen, dass seine Familie und sämtliche Autos weg waren.

