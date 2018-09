Hamburg (AFP) Experten haben eine mangelnde Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Suchterkrankungen kritisiert. "Es mangelt an jugendspezifischen Versorgungseinrichtungen, an Angeboten zur Rehabilitation und an Betten für die Entzugsbehandlung der Zwölf- bis 17-Jährigen", erklärte Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) am Montag im Vorfeld des Suchtkongresses. Lediglich etwa 200 Betten stünden in ganz Deutschland für die stationäre Suchtbehandlung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.

