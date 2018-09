Berlin (AFP) Die Bundestagsabgeordneten von FDP, Linken und Grünen klagen gemeinsam gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Dieses sei ein "Angriff auf die Freiheit", sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner am Montag in Berlin. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt erklärte, das bayerische Regelwerk stelle die Bürgerrechte in Frage. Mit der sogenannten Normenkontrollklage werden die Karlsruher Richter aufgefordert, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu überprüfen.

