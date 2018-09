Werne (AFP) An einer schwer zugänglichen Stelle hat die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Werne ein Pferd aus der Lippe gerettet. Das Tier stürzte am Sonntag in den Fluss und wurde von Kanufahrern entdeckt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Das Pferd war nach einer Stunde im Wasser bereits unterkühlt und schwach, so dass es nicht aus dem Schlamm über die steile Uferböschung kam.

