Celle (AFP) Wer einen Leistungsantrag an seine Krankenkasse bei einem Konsulat im Ausland stellt, kann nicht auf eine Antwort innerhalb von drei Wochen pochen. Auf diese Art eine fiktive Genehmigung zu erwirken, grenzt an Rechtsmissbrauch, wie das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in Celle in einem am Montag bekanntgegebenen Eilbeschluss entschied. Danach muss die Krankenkasse der Klägerin nicht das Absaugen von Fettablagerungen an Armen und Beinen bezahlen. (Az: 16/KR 362/18 B ER)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.