Berlin (AFP) Die Kampfkandidatur um den Unionsfraktionsvorsitz ist nach den Worten von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer "Ausdruck von demokratischer Normalität". Dass es mehrere Kandidaten gebe, sei auch in der CDU/CSU-Fraktion nichts Ungewöhnliches, auch wenn es dies selten an der Spitze selbst gegeben habe, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag nach den Gremiensitzungen der CDU in Berlin.

