Ankara (AFP) Ein Gericht in Ankara hat am Montag sechs Angeklagte wegen eines tödlichen Selbstmordanschlags in der türkischen Hauptstadt zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, erhielten die Angeklagten 29 Mal lebenslang für die 29 Opfer des Autobombenanschlags vom 17. Februar 2016, zu dem sich die kurdische Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) bekannt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.