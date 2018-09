Berlin (AFP) Die Piloten und Flugbegleiter der Billigfluggesellschaft Ryanair in Deutschland wollen am Mittwoch erneut streiken. Sie seien aufgerufen worden, für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen, wie die Gewerkschaft ver.di und die Vereinigung Cockpit am Montag mitteilten. Bereits vor einem Monat waren die Ryanair-Piloten in Deutschland in den Streik getreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.