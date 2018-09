Phnom Penh (AFP) In Kambodscha ist Oppositionsführer Kem Sokha nach einem Jahr in Haft wieder frei. Der Chef der oppositionellen Nationalen Rettungspartei Kambodschas (CNRP) konnte das Gefängnis am Montag verlassen, wie sein Anwalt mitteilte. Der 65-Jährige war im September 2017 unter dem Vorwurf des Verrats festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.