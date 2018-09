New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat berät am Dienstag auf Antrag Russlands erneut über die Lage in der syrischen Provinz Idlib. Das Treffen, bei dem die russische Delegation einen Bericht über den Syrien-Gipfel in Teheran vorlegen wolle, sei für 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) angesetzt worden, erklärten UN-Diplomaten am Montag. Die Beratungen zwischen Russland, dem Iran und der Türkei am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran hatten in der Frage der Vermeidung einer Großoffensive auf Idlib keine Annäherung gebracht.

