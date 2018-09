Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer erwartet heute eine Erklärung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen wegen dessen umstrittener Äußerungen zu den Geschehnissen in Chemnitz. Maaßen habe bis Montag "einen Bericht an das Bundesinnenministerium zu erstatten", sagte Seehofer am Abend im ARD-"Bericht aus Berlin". Maaßen hatte in einem Interview unter anderem gesagt, seiner Behörde lägen keine belastbaren Hinweise vor, dass Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Viele, auch Ermittler, sehen das anders.

