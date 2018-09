München (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat noch keinen Bericht von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu dessen umstrittenen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz vorgelegt bekommen. "Wir warten jetzt ab, was er uns berichtet, alles Weitere wird dann beantwortet", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

