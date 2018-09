Bremerhaven (AFP) Ein steigender Meeresspiegel könnte die Küsten in den arktischen Permafrostgebieten abtragen und damit den Klimawandel verstärken. Zu dieser Einschätzung kamen Wissenschaftler des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) nach Angaben vom Montag in einer gemeinsamen Untersuchung mit Kollegen aus Kopenhagen und Zürich. Bei Forschungen an den Küsten des Ochotskischen Meeres in Ostrussland fanden sie Belege für entsprechende frühere Prozesse.

