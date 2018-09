Köln (AFP) Der Mangel an Pflegekräften in Deutschland wird sich einer Studie zufolge weiter verschärfen. Zwar würden nach und nach mehr Altenpfleger ausgebildet, doch der Bedarf an Fachkräften steige schneller an, heißt es in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). 2035 würden deutschlandweit rund eine halbe Million Pflegekräfte gebraucht und damit 44 Prozent mehr als heute.

