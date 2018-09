Hamburg (dpa) - Die Suche nach dem früheren TV-Star Daniel Küblböck in der Labrador See nördlich von Neufundland verlief bislang ergebnislos. Der 33-Jährige war gestern während einer Kreuzfahrt über Bord gegangen. Man vermute, dass er gesprungen sei, sagte ein Sprecher des Kreuzfahrt-Veranstalters Aida Cruises der Deutschen Presse-Agentur. Auch die kanadische Küstenwache beteiligt sich an der Suche. Küblböck wurde 2002/2003 bekannt, als er an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm.

