Berlin (AFP) Nach den Vorfällen von Chemnitz und den anschließenden Debatten um rechte Gewalt ist die AfD laut einer Umfrage in der Wählergunst abgerutscht. In dem am Montag veröffentlichten Trendbarometer der Fernsehsender RTL und n-tv sackte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte auf 14 Prozent ab. Die Linkspartei legte demnach um zwei Punkte auf zehn Prozent zu.

