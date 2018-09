Kamischli (AFP) Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben mit Unterstützung der US-Streitkräfte im Osten Syriens eine neue Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestartet. Das kurdisch-arabische Bündnis nahm am Montag Hadschin in der Provinz Deir Essor unter Artilleriebeschuss, nachdem es die Ortschaft in den vergangenen Monaten komplett eingeschlossen hatte. Die US-Luftwaffe flog zugleich Angriffe auf das Dorf am Euphrat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.