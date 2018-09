Rostock (AFP) Von dem bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangenen vermissten Sänger Daniel Küblböck fehlt nach wie vor jede Spur. "Die Suche blieb bislang erfolglos", teilte die Reederei des Kreuzfahrtschiffs "Aidaluna", Aida Cruises, am Montag in Rostock mit. Inzwischen sei die "Aidaluna" von der kanadischen Küstenwache aus der Suchaktion entbunden worden und habe ihre Fahrt in Richtung Halifax fortgesetzt. Die kanadische Küstenwache suche aber weiter nach dem 33-Jährigen.

