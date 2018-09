Washington (AFP) Der US-Geheimdienst CIA wird laut einem Zeitungsbericht voraussichtlich von einer Basis im Niger aus Drohnenangriffe gegen Al-Kaida und den Islamischen Staat (IS) im nördlich angrenzenden Libyen fliegen. Der Flughafen von Dirkou in der Sahara-Wüste sei seit Februar deutlich ausgebaut worden, wie Satellitenbilder zeigten, berichtete am Sonntag die "New York Times".

