Paris (AFP) Die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" bringt am Mittwoch eine Sonderausgabe mit einem Appell für ein Verbot sämtlicher Pestizide heraus. Im so genannten Klatschmohnaufruf erklären die Erstunterzeichner: "Wir kennen unser Land nicht wieder. Die Natur ist entstellt, ein Drittel der Vögel ist in 15 Jahren verschwunden, die Hälfte der Schmetterlinge in 20 Jahren, die Bienen und die Bestäuber sterben."

