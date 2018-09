Bonn (AFP) Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum kirchlichem Arbeitsrecht in der Bundesrepublik kritisiert. Die "verfassungsrechtliche Position, die den Kirchen nach dem Grundgesetz zukommt", sei "nicht ausreichend berücksichtigt" worden, erklärte die Organisation am Dienstag in Bonn. Es gelte "zum einen das Recht der Kirche, über ihre Angelegenheiten selbst zu bestimmen, zum anderen die Pflicht des Staates zur weltanschaulich-religiösen Neutralität".

