Berlin (AFP) Die Grünen haben anlässlich der an diesem Dienstag beginnenden Haushaltsdebatte im Bundestag scharfe Kritik an den Etatplänen von Union und SPD geübt. "Finanziell war die Ausgangslage selten so gut wie jetzt", heißt es in einem gemeinsamen Papier der Haushaltspolitiker der Grünen-Fraktion, das der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin vorlag. Die Koalition nutze diese Möglichkeiten jedoch nicht, sondern ihr fehle der "Wille für Veränderung".

