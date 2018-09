Köln (AFP) Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich mit dem Verlauf der Kundgebungen in Köthen zufrieden gezeigt. Der Staat habe "klare Kante" gezeigt, sagte Haseloff am Dienstag im Deutschlandfunk. Außerdem sei er den Köthenern für ihr Verhalten dankbar. Die bürgerliche Gesellschaft habe sich parteiübergreifend zusammengeschlossen und gezeigt, dass sie eine "Instrumentalisierung der Vorfälle nicht zulassen will".

