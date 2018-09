Berlin (AFP) Angesichts der Kritik an Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat sich das Bundesinnenministerium die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden verteidigt. Es müsse "natürlich" über Fehler diskutiert werden, sagte Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke am Dienstagabend beim Herbstempfang von Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Bundeskriminalamt und Bundespolizei in Berlin. Fragen zu Maaßens umstrittenen Interviewäußerungen über seine Bewertung der Vorfälle in Chemnitz würden daher auch am Mittwoch in den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen beantwortet werden.

