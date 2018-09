Berlin (AFP) Jeder zehnte 15- bis 29-jährige Deutsche befindet sich weder in Arbeit noch in Schule oder Ausbildung. Dies ist einer der niedrigsten Anteile in den OECD-Ländern, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten aktuellen Bildungsbericht der Organisation hervorgeht. Unter den im Ausland geborenen Menschen ist jeder Vierte davon betroffen. Als Grund dafür nannte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die hohe Zahl von Flüchtlingen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen.

