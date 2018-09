München (AFP) Von Deutschland an Saudi-Arabien gelieferte Kriegsschiffe sind Medienberichten zufolge möglicherweise an der Seeblockade Saudi-Arabiens gegen den Jemen beteiligt. Das berichtet ein Rechercheteam des ARD-Politmagazins "report München", des Magazins "Stern" und der Menschenrechtsorganisation ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), das den Weg von Transportschiffen recherchierte, die von der UNO kontrolliert und für die Fahrt in den Jemen freigegeben wurden.

