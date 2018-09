Neu Delhi (AFP) Bei einem Busunglück in Indien sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden war der Bus am Dienstag im südindischen Bundesstaat Telangana unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in ein Tal stürzte. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

