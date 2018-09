Dresden (AFP) Der kanadische Bahntechnikhersteller Bombardier hat sich nach Angaben von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zum langfristigen Erhalt der Standorte Görlitz und Bautzen bekannt. Das Unternehmen schätze die gut ausgebildeten Fachkräfte, wolle langfristig weiter in Sachsen aktiv bleiben und die Standorte zu einem Aushängeschild des Unternehmens fortentwickeln, zitierte Dulig am Dienstag den Personalvorstand des Unternehmens, Daniel Brennan. Dulig besucht derzeit Kanada und traf mit Brennan in Montréal zusammen.

