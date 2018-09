Kassel (AFP) Wenn gesetzliche Krankenkassen einen Leistungsantrag erst verspätet ablehnen, können Versicherte sich die Leistung auch im Ausland beschaffen. Das entschied am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel im Fall einer Operation zur Hautstraffung in der Türkei. (Az: B 1 KR 1/18 R)

