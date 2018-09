Stuttgart (AFP) Ein Berliner Paketzusteller hat sich mit Hilfe fremder Kundenkonten ohne Wissen der Konteninhaber Waren im Wert von 45.000 Euro ergaunert. In mindestens 70 Fällen habe der von Ende 2016 bis Mitte April als Paketzusteller beschäftigte 27-Jährige in ganz Deutschland auf fremden Namen für sich eingekauft, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft.

