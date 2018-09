Hannover (AFP) Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wegen dessen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz eine Grenzüberschreitung vorgeworfen. "Gerade in Zeiten von sogenannten Fake News und Verschwörungstheorien ist es die Aufgabe des Behördenchefs, für Klarheit und Gewissheit zu sorgen und sich nicht seinerseits an Spekulationen zu beteiligen oder sie sogar in Gang zu setzen", sagte Pistorius den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagsausgabe).

