Paris (AFP) Reporter ohne Grenzen setzt sich für eine internationale Erklärung für die Informationsfreiheit und gegen "Fake News" ein. Die Organisation erklärte am Dienstag in Paris, Anlass sei der 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UNO am 10. Dezember. Den Text soll eine unabhängige Kommission ausarbeiten. Den Vorsitz haben die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi und der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire.

