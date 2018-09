New York (AFP) Russland hat bewaffnete Gegner der Regierung in Damaskus beschuldigt, einen fingierten Chemiewaffenangriff der syrischen Armee in der umkämpften Provinz Idlib vorzubereiten. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag unter Berufung auf Einwohner der Provinz, Fernsehteams aus Ländern des Nahen Ostens sowie des regionalen Ablegers eines US-Nachrichtensenders seien in Dschisr al-Schugur eingetroffen, etwa 40 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Idlib.

