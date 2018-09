Frankfurt/Main (AFP) Wegen der für Mittwoch angekündigten Streiks bei Ryanair streicht der Billigflieger 150 von 400 geplanten Flügen von und nach Deutschland. Die betroffenen Kunden würden informiert und könnten auf andere Flüge umbuchen, sagte Marketingchef Kenny Jacobs am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi haben Piloten und Flugbegleiter von Ryanair für Mittwoch zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.

