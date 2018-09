Bonn (dpa) - Salatgurken sind in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Der durchschnittliche Verbraucherpreis für deutsche Salatgurken hat laut Daten der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft in der vergangenen Woche bei 1,14 Euro je Stück gelegen. Selbst für Wintermonate seien Preise über 1 Euro das Stück eher die Ausnahme, sagte der AMI-Marktanalyst für den Gartenbau, Michael Koch, der Deutschen Presse-Agentur. Er sieht mehrere Gründe dafür. Zum einen hätten etliche Erzeuger fast zeitgleich alte gegen neue Pflanzen ausgetauscht. Zum anderen mache Gurken die Hitze zu schaffen.

