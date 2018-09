Madrid (AFP) Spaniens Gesundheitsministerin Carmen Montón hat nach Berichten über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in ihrem Lebenslauf ihren Rücktritt verkündet. Sie habe Regierungschef Pedro Sánchez über ihre Entscheidung informiert, sagte Montón am Dienstag in Madrid.

