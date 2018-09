Montréal (AFP) Mit seiner Hartnäckigkeit hat ein kanadischer Student die Frauen mit Namen "Nicole" an seiner Universität einander näher gebracht. Carlos Zetina hatte nach einer Verabredung mit einer niederländischen Austauschstudentin an der Uni in Calgary nur den Vornamen und eine falsche Telefonnummer in der Tasche, ließ sich davon aber nicht abschrecken. Er schrieb 246 Nicoles an der Hochschule eine E-Mail mit dem Betreff: "Habe dich gestern Abend getroffen und du hast mir die falsche Nummer gegeben".

