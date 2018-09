Potsdam (AFP) Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat zehn Online-Fitnessstudios geprüft - und bei allen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unzulässige Regelungen gefunden. "Es gab Anbieter, die sich jeglicher Haftung für Fehler in ihrem Angebot entziehen wollten oder die sich vorbehielten, jederzeit und einseitig ohne weiteres die Preise zu erhöhen", erklärte die Verbraucherzentrale am Dienstag. Auch eine Kündigung war bei manchen Anbietern erheblich erschwert.

