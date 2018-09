Braunschweig (AFP) Tausende in Safttüten versteckte Zigaretten hat der Zoll auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 in Niedersachsen entdeckt. Beamte aus Göttingen kontrollierten dort am Montag ein Auto mit fünf Plätzen, aus dem sieben Menschen ausstiegen, wie der Zoll in Braunschweig mitteilte. Die Fahrt sollte nach Großbritannien gehen - offenbar von Rumänien aus und mit großem Gepäck.

