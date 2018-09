Stockholm (AFP) Weil er zahlreiche Kinder in seiner Behandlung sexuell missbraucht und mehrere vergewaltigt haben soll, ist in Schweden ein junger spanischer Arzt angeklagt worden. Der heute 29-Jährige habe in den Jahren 2015 und 2017 insgesamt 52 Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren missbraucht, teilte die Stockholmer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Außerdem werde ihm der Missbrauch von 18 Erwachsenen und der Besitz von Kinderpornografie zur Last gelegt.

