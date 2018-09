Peking (AFP) In China ist ein Autofahrer auf einen belebten Platz gerast und hat neun Menschen getötet. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden 46 weitere Menschen verletzt. Die Stadt Hengdong in der zentralchinesischen Provinz Hunan erklärte, der Vorfall habe sich um 19.35 Uhr (Ortszeit) zugetragen. Die Polizei nahm den Fahrer, einen Mann im Alter von etwa Mitte 40, einem Bericht der staatlich finanzierten Internetzeitung "The Paper" zufolge fest.

