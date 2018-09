Stuttgart (AFP) In Stuttgart hat es in diesem Frühjahr weniger Tage mit erhöhten Feinstaubwerten gegeben als bisher gemessen. Zwischen dem 12. April und 9. Mai habe das Messgerät am Neckartor irrtümlich erhöhte Messwerte geliefert, erklärte das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart. Grund für den Irrtum sei der "ungewöhnlich starke Pollenflug" in diesem Frühjahr gewesen.

