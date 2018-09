Kairo (AFP) Der Tod eines britischen Urlauberpaares in Ägypten ist auf eine Infektion mit Kolibakterien zurückzuführen. Das geht aus dem Autopsiebericht hervor, den die ägyptische Staatsanwaltschaft am Mittwoch veröffentlichte. Demnach starb John Cooper an einer "schweren Entzündung, ausgelöst durch Kolibakterien". Da der 69-Jährige herzkrank gewesen sei, habe die Infektion schwerere Auswirkungen gehabt. Zudem seien in seinem Blut Alkohol und Haschisch nachgewiesen worden.

