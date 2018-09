Berlin (dpa) - Nach einem Tag voller Anschuldigungen und heftiger Wortgefechte setzt der Bundestag am Donnerstag seine Beratungen über den Haushalt 2019 fort. Am Vormittag geht es zuerst um den Etat von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der CSU-Vorsitzende stand bereits in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt des Interesses - und zwar in seiner Rolle als Dienstherr von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen. Dieser war wegen Interview-Äußerungen zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz in die Kritik geraten.

